Ta yaya Boko Haram suke aiki da fasahar wallafa bidiyo a tsakiyar daji?

Tun bayan da ayyukan yan ta'adda ya yi kamari a wasu sassan duniya cikin gwamman shekarun da suka gabata da kuma yadda intanet ke ci gaba da yaduwa, ƙungiyoyin ta'addanci daba-daban su ma suke cin moriyar intanet din ta hanyar aike wa al'umma da sakonninsu a duk lokacin da suka so.

Kungiyoyi irin su al-Qaeda da al-Shabab da IS da ISWAP da Boko Haram da dai sauransu, waɗanda yawancinsu ke ayyukansu daga cikin dazuzzuka ko wurare masu surkuki, kan yi bidiyo su kuma yi amfani da intanet wajen yaɗa su.

Kungiyar Boko Haram da ta samo asali daga jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya alal misali, an yi amannar tana kitsa ayyukanta ne daga dajin Sambisa, wajen da za a iya cewa ba lallai a samu karfin intanet din da za a aika ko ɗora bidiyo masu nauyi irin wanda kungiyar ke yi ba a duk lokacin ta bushi iskar isar da saƙo.

"Sannan idan suka tashi yaɗa hotunan da bidiyon, suna yin hakan ne ta hanyar amfani da Whatsapp da Telegram", in ji Bukarti.

Mai binciken ya ce ta bangaren kungiyar IS reshen Afirka Ta Yamma kuma wato ISWAP, ya gano cewa suna da zaurukan WhatsApp akalla 50 a bara, kuma suna bude da yawa ne saboda idan kamfanonin manhajojin suka gane masu amfani da zaurukan sai su rufe.

''To saboda kar a rufe musu su rasa wajen tura bayanai, sai su buɗe da yawa ta yadda idan aka rufe ɗaya to suna da wani. Haka ma suna da na Telegram da yawa.

"Sannan kuma idan aka ruɗe musu sai su je Telegram su yada bayani kan sunan sabon zauren Whatsapp din da suka rufe bayan rufe tsohon. Don haka an rufe musu wasu suna sake bude wasu.

To a ina suke samun intanet kuma?

"Suna karance-karance kan yadda za su bi su yaɗa saƙonninsu ba tare da an gane wa yake yada su ba. Sannan daga jerin shugabannin zaurukan Whatsapp din su za a ga cewa wasu ma lambobin ba na Najeriya ba ne na Sudan ne ko Nijar. Na ma taba ganin lambar Libiya.

A ina suke samun komfutoci da manyan wayoyi?

"Mun san cewa a farko-farkon fara yaƙin sun yi ta kai hare-hare a bankuna da makarantu da ma'aikatun gwamnati, to ta yiwu, wasu daga cikin komfutoci da wayoyin sun sato su ne a waɗannan wurare.

"Kuma mun san a yanzu da suka tare hanyoyi suna ƙwace suna kuma shiga ƙauyuka, yawanci idan suka tare mutane ko suka halaka su ko suka sace, to su kan yi dace da samun waɗannan kayayyakin a tare da su," in ji Bukarti.

Ya ƙara da cewa ko a baya-bayan nan ya yi hira da wata da ta tsallake rijiya da baya bayan da mayaƙan Boko Haram suka tare wata mota da take ciki a hanya.

"To ta nan ne suke samun wayoyi na zamani da komfutoci suna amfani da su wajen yaɗa bayanan da suke so," in ji Bukarti.