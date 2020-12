Muhammad bin Salman: Yaƙi uku da yariman Saudiyya ba zai taɓa samun galaba a kai ba

Waɗanne abubuwa ne a ƙasa a yanzu kuma me ya sa suke da muhimmanci ga Amurka da Saudiyya?

Yaƙin Yemen

Sama da shekara shida, an kashe dubban mutane tare da raba da dama da muhallansu, inda kuma duka ɓangarorin suka aikata laifukan yaƙi, amma duk da haka Saudiyya ta kasa fatattakar 'yan tawayen na Houthi daga Sana'a da kuma akasarin yammacin ƙasar ta Yemen.

A 2016, a lokacin ƙarshen wa'adinsa, Shugaba Barack Obama, tuni ya fara rage taimakon da Amurka ke bayarwa kan yaƙin. Sai dai Donald Trump ya sauya tsarin inda ya bai wa Saudiyya duka goyon baya da bayanan sirri da kayan aikin da take buƙata.

A yanzu dai an kunno wuta domin kawo ƙarshen wannan yaƙin ko ta wace hanya.

An rufe wasu matan Saudiyya 13 masu zanga-zangar lumana, inda aka bayar da rahoton jin zarafinsu ta wani fannin, inda ake zargin su da laifin neman 'yancin tuƙa mota da kuma neman a bai wa mata walwala ba tare da muharammi ba.

Abokanta sun bayyana cewa ba ta yi komai ba in ban da halartar wani taron 'yancin ɗan adam a ƙasar waje tare da neman aiki a Majalisar Ɗinkin Duniya.

Danginta sun bayar da labarin cewa an doke ta, an azabtar da ita ta hanyar amfani da lantarki tare da yunƙurin yi mata fyaɗe a lokacin da take a rufe, kuma ganin da suka yi mata na ƙarshe, tana kyarma ba ƙauƙautawa.