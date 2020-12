Ku San Malamanku tare da Sheikh Karibullah Nasir Kabara

Fitaccen malamin addinin Musulunci a Najeriya Sheikh Karibullah Nasir Kabara kuma shugaban ɗariƙar Ƙadiriyya ta Afirka ya ce yana da gashin Annabin Allah Muhammad SAW a ajiye a wajensa.

"Allah Ya kawo wani babban bawan Allah daga ƙasar UAE ana ce masa As-Sheikh Ahmadul Khadraji, wannan bawan Allah gidansu ya yi fice tuntuni suna gadon mallakar gashin Annabi SAW.

"Wato tun kakannin kakanninsa, saboda a zamanin Annabi SAW idan ya yi aski ya kan raba wa sahabbansa gashin nasa, wasu ya ba su da yawa wasu kaɗan.

"To gashin Manzon Allah kuma yana da wata hususiya da komai daɗewar da zai yi ba ya lalacewa ko sauya kama. Ko kwanaki na ji wani shiri da BBC ta yi kan wasu kayayyakin Manzon Allah SAW da aka samu a Turkiyya shekara 1442 amma ba abin da suka yi," in ji Malam.