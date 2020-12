Rashin tsaro: Yadda masu garkuwa da mutane suka jefa al'ummar Taraba da Adamawa cikin fargaba

A cikin shekaru biyu da suka gabata, an yi garkuwa da fitattun mutane kamar su mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar Haruna Manu, Hajiya Hauwa Belli da tsohon mai magana da yawun gwamnan jihar Hassan Mijinyawa.

Har ila yau, an sace tare da kashe tsohon dan majalisar dokokin jihar da ya taba wakiltar mazabar Takum ta daya Hosea Ibi a shekarar 2018.

Yadda ake ganawa wadanda aka sace ukuba

Malamin ya ce bayan sayen gidan ne sai barayin suka biyo dare suka kwankwasa masa kofa sannan suka tafi da shi cikin daji inda suka ajiye shi a can.

"Da daddare karfe daya da rabi suka shigo, ina bude kofa kenan sai naji mari, suka dauke ni muka kama tafiya nidai gaskiya ban taba tafiya irin wannan ba a rayuwa ta," in ji shi.

An sako wannan malamin ne bayan biyan wasu kudade ga masu satar mutanen.

Mazauna Jalingo na 'cikin fargaba'

Wani dan kasuwa a birnin ya ce "idan mutum na kwance a gida ba shi da kwanciyar hankali, idan zai yi tafiya ma haka ballantana a ce yana so ya sayi wata kadara ya ajiye shikenan sai a zo a ce ai mai kudi ne a sace shi."

"Idan an zo an sace mutum sai kaji ana cewa sai an bayar da miliyoyin Nairori gaskiya irin wannan hali da ake ciki yana tsoratarwa, watakila yawancin masu saida kaya za su daina saidawa", a cewar ta.