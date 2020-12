Najeriya: Sarkin noman Zamfara ya ce za a yi shekara 10 noma bai farfaɗo ba a Jihar

An ƙone wa manoman gidaje da kore su gonaki, abin da ya sa suka watse

Ya ce an ƙone wa manoman gidaje da gonaki, abin da ya sa suka watse, sai dai noman da ake na bakin hanya wanda bai wuce a noma buhu uku na hatsi ba ko kuma biyar.

"Ba a yi noman da aka saba ba kusan shekara biyar zuwa shida, noma ya ja baya a Zamfara, masu kuɗi waɗanda ke noma buhu 500 zuwa 1,000 gonakin sun gagare su zuwa," in ji Sarkin Noma.

A cewarsa kafin a yi noman ma sai an biya kuma babu garanti, idan an yi girbi sai an biya ɓarayin kafin su amince a girbe amfanin gonar.