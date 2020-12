Daliban Kankara: Shin rufe makarantun boko a arewa nasara ce ga Boko Haram?

Rufe makarantu ba alheri ba ne

"Don haka rufe makarantu ba zai haifar da alheri ba," in ji shi.

Amma a ra'ayinsa Dr Suleiman Amu Suleiman na ABTI a Yola ya shaida wa BBC cewa, matakin da gwamnonin suka dauka ya dace saboda harkar tsaro ba a hannunsu take ba tana hannun gwamnatin Tarayya.

"Kana gwamna ka wayi gari an ɗibi yara 600 a wata makaranta a jiharka hankalinka zai tashi - ba kuma wanda ya san me zai iya biyo baya bayan abin da ya faru, don haka ba su da zaɓi," in ji shi.