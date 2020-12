Daga bakonmu na mako: 'Yadda kallon fina-finan Indiya ke ɗauke wa mata hankali a Najeriya'

Zuwan Zee world sai ya soma daƙushe kallon tashar saboda da yawa an fi fahimtar yaren Turanci a kan Larabci a wannan lokacin.

Mu kawo Zee world a farkon fari, a yanzu ana fara shirye-shiryen Zee World tun daga karfe uku na rana har karfe 11 na dare. Da yawa, ban ce duka ba, akwai matan da ba sa barin gaban talabijin ɗinsu har sai wannan karfe 11 musamman idan an bar wutar lantarki ko da halin tayar da injin yayin da aka ɗauke wuta.

Wasu kuma in kaga sun dauke idanunsu daga gaban talabijin to an tafi talla ne, shi ne za su tashi a gurguje su je su yi abin da za su yi kafin a dawo, ciki har da gaida Allah SWT wanda ya halicce mu kuma ya ba mu aron rai da lafiyar da muke kallon da shi.