Ku San Malamanku Tare da Sheikh Dr Bashir Aliyu Umar

Idan ana maganar malaman addinin Musulunci a Najeriya wadanda ke da tasiri a wajen mabiyansu ake kuma sauraron maganganunsu sannan suke da ƙima a wajen 'yan uwansu malamai, to tabbas ba za a tsallake Dakta Bashir Aliyu Umar ba.

Tarihinsa da karatunsa

An haifi Dakta Bashir Aliyu Umar a Unguwar Yola a cikin birnin Kano ranar 27 ga watan Yuli 1961.

Sai dai an kore shi tare da wasu ɗalibai daga jami'ar, saboda yunƙurin da Kungiyar Dalibai Musulmai MSSN ta jami'ar ta yi na hana shan giya a jami'ar ta ABU duk da hukumomin makarantar sun ba da damar shan giyar.

"Saboda na ga karatun ya amfane ni, domin ɓangaren kimiyya yana daga cikin ilimin da yake taimakawa wajen fahimtar ayoyin Allah a cikin halitta, wanda Kura'ani kullum yake kiranmu mu ringa la'akari da su, mu ringa izina da su," in ji Dokta Bashir.

To amma bai karɓi damar ba, "domin ni a lokacin sha'awata samun ilimin hadisi, don a lokacin ne na mai da hankali na yi haddar Alkur'ani, in ji Malamin.

Haddar Alkur'ani

Dakta Bashir mahaddacin alkur'ani ne, to sai dai ya ce bai kai ga zama gangaran ba. Ya haddace Alkur'ani bayan ya bar Jam'iar Ahmadu Bello.

"Surorin da na fi so kuma Suratus-Saffat da Suratu Mulk," in ji malamin.

Tambayoyin da aka fi yi masa

Da BBC ta tambayi malamin ko wadanne tambayoyi aka fi yi masa sai ya ce, an fi yi masa tambaya a kan kasuwancin zamani. Ya ce hakan ba zai rasa nasaba da aikin da ya yi a Babban Bankin Najeriya ba, CBN musamman wajen tsara ƙa'idojin yadda bankin Musulunci zai yi aiki.

Kasashen da yake son zuwa

Malam na son zuwa Australiya wacce ke can kudancin duniya

Babban limamin na Masallacin Al-Furƙan ya ce ƙasahen da yake fatan zuwa biyu ne. "Australiya, saboda tana can kudancin duniya. Yanayın yana zamowa wani iri daban."

Dakta Bashir ya ce "To sai kuma can arewa ko Norway ko Finland. Saboda abin da nane sha'awa in gani shi ne wannan abin da suke cewa Midnight Sun. Tsakar dare karfe 12 ka ga rana tana nan."