Fina-finan Kannywood mafiya shahara a 2020

Shekarar 2020 ta zo da abin da ba a taɓa gani a baya-bayan nan ba, saboda sauyin da cutar coronavirus ta kawo a duniya. An sassaka dokar kulle a ƙasashe daban-daban.

An sa sai mutane sun ba da tazara tsakaninsu, sai kuma sun saka takunkumi a fuska, da sauran tsare-tsare.

Saboda haka, ta sa dole an daina ɗaukar fim tare da nuna shi. Amma duk da haka an sami ci gaba ta fannin talabijin da kuma manhajar kallon bidiyo kai-tsaye (wato Video on Demand, VoD).