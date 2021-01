Waƙoƙin Hausa 10 da suka fi fice a cikin shekarar 2020

Sannan wani abin lura shi ne manhajar YouTube ta kasance wani babban ma'auni na gane waƙar da aka fi kallo ko saurare, musamman bayan an ɗora bidiyon ta a intanet.

1. 'Jaruma' - HAMISU BREAKER ƊORAYI

2. 'Ciwon Idanuna' - UMAR M. SHAREEF (tare da KHAIRAT ABDULLAHI)

A tsawon shekara uku zuwa huɗu waƙar Umar M. Shareef ce mu ke zaɓa a matsayin ta ɗaya a wannan lissafin, to amma a bana waƙarsa mai suna 'Ciwon Idanu Na' ta gusa ta ba 'Jaruma' ta Hamisu Breaker Ɗorayi wannan kujerar, wato dai ta zo ta biyu.

3. 'Sambisa' - SANI LIYA-LIYA

4. 'I Love You' - USMAN SOJABOY

Waƙar 'I Love You' ta Usman Sojaboy ce kan gaba a bana cikin rukunin waƙoƙin Hip-hop na Hausa.

Sojaboy ya yi waƙar tasa ne ya na sanar da matar tasa irin son da ya ke yi mata, yana faɗa mata cewar duk abin da ta ke so zai yi mata, ciki har da addu'a, kuma za su kasance tare har abada.

5. 'Da So Samu Ne' - DJ AB, DEEZELL, TEESWAG, MR. KEBZEE, LIL PRINCE, GEEBOY, JIGSWAG, MARSHALL, FREEIZIEY, da ZAYN AFRICA

'Da So Samu Ne' waƙa ce ta haɗakar wasu fitattun mawaƙan Hip-hop na Hausa mazauna Kaduna, waɗanda sun yi suna matuƙa wajen yin irin wannan haɗakar, kuma a duk lokacin da su ka yi irin wannan taron dangin sai waƙar su ta karaɗe ko'ina.

DJ AB shi ne jagoran waƙar. A bidiyon waƙar an nuno shi a tsakiyar sauran mawaƙan, yana faɗa masu cewar ya haɗa wani kiɗa wanda da so samu ne su yi amfani da shi yanzu.

A nan take aka tada waƙa, inda kowanne daga cikin su ya ke fitowa ya faɗi ra'ayinsa a kan da so samu ne ya samu abu kaza, su kuma sauran sai su tambaye shi in kuma ya samu fa, sai ya ce masu ga abin da zai yi.