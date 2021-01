Ku San Malamanku tare da Sheikh Nur Muhammad Arzai

"An haife ni ne a wajen yawon wa'azi, saboda mahaifina mai yawan yawon wa'azi ne," in ji shi.

Neman Ilimi

Abincin da ya fi so

Sheikh Nur Arzai ya ce da yake shi almajiri ne ba shi da zabin abinci, amma da safe ya fi son shayi fiye da komai, in kuma ba shayi ba to a samu kunu," da rana kuma ko me ya samu da daddare kuma ba shi da abin sha'awa irin tuwo," in ji shi.