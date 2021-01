US Capitol: Tarihin hare-haren da aka kai Majalisar Dokokin Amurka

Hotunan yadda aka ga masu tayar d hargitsi sun abka wa ginin majalisar dokokin Amurka na US Capitol, a aniyarsu ta neman lalata sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar, ya matuƙar girgiza duniya.

Dakarun Birtaniya sun yi ƙoƙarin kone shi ƙurmus - shekarar 1814

Harin nakiya na watan Yuli - shekarar 1915

Ya ƙara da cewa: ''Wannan fashewa wata manuniya ce kan saƙon da nake so in isar game da roƙon da nake na neman zaman lafiya.''

Harin da masu kishin kasar Puerto Rica suka kaddamar- shekarar 1954

"Ban zo don in kashe kowa ba, na zo ne in mutu saboda kasar Puerto Rico!" in ji shugabar, Lolita Lebron ta faɗa tana kuka, lokacin da aka cafke ta.