Africa internet: Gwamnatocin Afrika da ke toshe hanyoyin intanet

Ya ake toshe intanet?

Wadanne kasashe ne ke toshe intanet?

A shekarar 2019, an toshe wani bangare ko duka intanet a kalla sau 25 idan aka hada da sau 20 a shekarar 2018 da sau 12 a 2017 a cewar Access Now wata kungiya mai sa ido mai zaman kanta.

Mai amfani da shafin na iya ganin sakon "server not found" ko kuma "this site has been blocked by the network administrator".