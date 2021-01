Ashiru Nagoma: Mene ne ke damun tsohon darakta a Kannywood?

"Da suka ga abu ya so ya zama rigima sai suka bar batun," a cewar Fauziyya.

Ta ce: "A gida muka same shi amma fa sai da aka haɗa da dabara sannan ya yarda aka tafi da shi, ƴan sanda aka je da su aka ce an zo kama shi ya yi laifi, don shi bai taɓa yarda yana da matsalar ƙwaƙwalwa ba.

"A hakan ma ya yi ta maganganu yana cewa laifin me ya yi, a haka dai a muka lallaɓa aka kai shi," in ji Fauziyya.

Fauziyya ta shaida wa BBC cewa yanayin da Nagoma yake ciki da gani lamari ne na tsananin damuwa da ake kira depression. Sai dai duk da haka ta ce yana hira sosai har da amfani da waya, duk da cewa da an fara hirar za a ji ya saki layi.

"Ya kan je su ba shi ɗan abin ɓatarwa har su kan sa shi a talla ma. Wani lokaci ya dinga ce musu 'don Allah ku ba ni naira 100,000 zan yi fim,' in ji Fauziyya kamar yadda wasu ƴan Kannywood ɗin suka shaida mata.

Tasirin Ashiru Nagoma a Kannywood

A shekarun baya ya yi tashe sosai wajen shirya manyan fina-finai kamar su Tutar So da Zakka da Bajinta da Ƙwalele da Tagwayen Mata da sauran su.

"Ya raya al'ada da bunƙasa harshen Hausa a fina-finansa. Sannan ya ringa yin fina-finai a kan matsalolin zamantakewa," in ji Abubakar Sani.

Mawaƙin ya ce da suka ga halin da yake ciki sun saurara ne don su ga me waɗanda suka fi kusanci da shi za su yi, don kar a ce sun yi azarɓaɓi, "amma yanzu an zo daidai kan gaɓar da za mu sa hannu a lamarin," in ji shi.