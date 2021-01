Daga bakonmu na mako: Muhimmancin amfani da lokaci a rayuwar dan adam

Mai hankali da nutsuwa

Don tuwon gobe ake wanke tukunya

Wani babban abin lura kuma shi ne mai ƙaunar samun nasara a rayuwarsa wajibinsa ne ya dinga lura cewa duk ayyukan da zai iya gudanar da su a yau ko yanzu, to wajibi ne kar ya bar su ya ce sai gobe, sai dai in har babu yadda zai yi ko kuma daman can a tsarin yadda aikin ya zo masa sai an kai zuwa goben ko wani lokaci fiye da goben.