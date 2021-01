'An kai mana hari, an kashe mata ta'- Ɗan Sarkin Fulanin Oyo

A Najeriya, ranar Juma'ar nan ne aka kawo karshen wa'adin da aka ɗeba wa Fulani makiyaya, cewa su bar dazukan jihohin Oyo da Ondo na yankin kudu maso yammacin kasar, ko kuma a fitar da su.

Da alamu kuma an fara aiwatar da wannan barazana, domin wasu Fulani makiyaya da ke zaune a garin Igaga na yankin karamar hukumar Ibarapa ta jihar Oyo, sun yi zargin an kai masu hari ranar Juma'a da yammacin, har an kashe wasunsu, kuma an kona masu rugage da duk kayan da su ka mallaka.

Gwamnatin jihar Oyon ta ce ba ta bayar da umarnin a kai wa Fulani makiyaya hari ba, kuma ba ta goyon bayan hakan. Amma duk da haka tana kokawa kan matsalar masu aikata miyagun laifuka da ke raɓewa da makiyaya a jihar.

'Kowa ta kansa ya ke a wannan lokaci na firgici'

Bayanai daga garin Igaga sun ce Fulani makiyaya sun tsere daga wuraren da suke zaune, kuma sun sami mafaka a cikin jeji.

Aliyu, dan sarki Fulanin jihar ta Oyo, ya yi mana karin bayani ta waya, daga wani waje da ya samu ya boye.

"Yanzu wallahi ina cikin daji, cikin wani rafi. Yarabawa 'yan ƙasa ne su ka kai mana hari daidai ƙarfe huɗu na yamma."

Ya kuma bayyana wurin da aka kai mu su harin, "An kai mana harin ne a Igaga na jihar Oyo."

Ya kuma ce maharan sun isa wurin da su ke dauke da bindigogi, kuma sun rka yin harbi na kan mai-uwa-da-wabi ne.

"An ƙona mana gidaje, an ƙona motocin sarki. Yaran da ke cikin ɗaki an ƙona su da ransu. Wasunsu an sare su, sai wasu da aka harbe da kuma wadanda aka ƙone."

Aliyu dan Sarkin Fulani ya kuma ce ba zai iya tantance yawan wadanda aka kashe ba: "Idan na ce ma ga yawan mutanen, na yi ma ƙarya ne."

Amma ya ce shanun da su ke kiwata wa na cikin daji wajen kiwo. Saboda haka ne ya ce bai san ko lamarin ya shafe su ba.

Ya shaida wa BBC cewa kowa ta kansa ya ke a wannan lokaci na firgici da tashin hankali.

Kuma cikin ɗimauta da kuka, ya ce an kashe mu su mutane:

"An kona min gida, an kashe min mata ta, da ɗan da take tare da shi. Tana cikin ɗaki aka share ta yayin da ta ke goyon karamin yaro a bayanta."

Saboda irin tashin hankalin da ya gani, Aliyu bai iya ci gaba da bayyana wa BBC halin da su ke ciki ba, domin ya fashe da kuka, yana maimaita cewa, "an kashe mana mutane, an kashe komai da komai a nan"

Aliyu dan Sarkin Fulanin jihar Oyo tun da farko ya shaida wa BBC cewa sun kwashe fiye da shekara hamsin suna zaune a wannan gari na Igaga.

Martanin gwamnatin Jihar Oyo

Yayin da wakilin BBC ya tuntubi kwamishinan yaɗa labarai na jihar ta Oyo, Dakta Wasiu Olatubosun, kwamishinan ya nisantar da gwamnatin jihar da wannan hari da aka kai wa Fulani makiyaya da yammaci Juma'a.

Ya ce gwamnatinsu ba ta goyon bayan wani mutum ko mutane su kai wa Fulani makiyaya hari a duk fadin jihar.

Matsalar kawai da su ke ta tsokaci kan ta ita ce ta batun masu fakewa da makiyayan suna aikata miyagun laifuka, kamar sace mutane don neman kuɗin fansa, da fashi da makami, da kai hare-hare da makamai, da dai sauransu.