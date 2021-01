Ku San Malamanku Tare da Sheikh Bashir Tahir Usman Bauchi

Kuma a lokacin da ya haddace al-Kur'ani an cika da mamaki domin kuwa yana ɗan shekara 11 da haihuwa ya samu nasarar hakan a shekarar 1986.

Mahaifinsu ya mayar da su Bauchi daga Kano inda a can ne shi da yayyansa biyu suka rubuta al-Kur'ani, kafin daga bisani a mayar da shi Jihar Kebbi domin yin karatun zaure.

Duk da cewa mun tattauna kan gwagwarmayar da ya yi a farkon rayuwarsa har zuwa kusan shekara 23, to amma Malam ya fara karatun Hadithi na ruwaya a hannun Sheik Sharif Saleh.

"A kasar Morocco mahaifina ya haɗa ni da Sheik Sharif Saleh ya ce ga Bashir a sanar da shi ilimin Hadithi, sai Sheik ya ce in je in yi alwala, kuma take aka fara karatun Hadithin."