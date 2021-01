Aure: Yadda zamani ya sauya al'adar kukan amare zuwa gidan miji

Wasu daga cikin al'adu sun shafi yadda ake bikin aure; a ciki har da al'adar da ta shafi yadda amarya take rusa kuka, ta rika guje-guje da zarar za a kai ta gidan nijinta.

A wasu lokutan ma ko bayan an kai ta gidan mijin ba ta sauya zane, domin za ta rika guduwa ana kamo ta ana dawo da ita, ko kuma ta rika kin walwala da cin abinci, sai dai kuka.

Duk da yake wannan dadaddiyar al'ada ce sai dai yanzu ana ganin an soma juya mata baya.

Ko mene ne yake sanya amarya kuka? Shin al'adar tana gushewa ne? Idan hakan ne, me ya sa?

''Ko wace al'umma tana gudanar da harkokin auratayya bisa manufa da kuma tsarin da ta ga ya dace da ita,'' in ji Mai-Zabura.

A cewarsa, akwai dumbin dalilai da suka sanya wa amarya take kuka "kuma sun danganta ne ga yanayin yadda aka bi aka aurar da yarinya, da galibi hakan a auren fari ne yakan faru."

''Suna jin kunya da fargabar haduwa da wadanda ba iyayensu ba, da dangin da ba nasu ba, suna jin kunyar an hada su da wani namiji , kana suna ganin an raba su da iyayensu, da yan uwansu da kawayensu, zama dandali da suka saba, duk hakan na sa amare yin kuka,'' in ji Mai-Zabura.