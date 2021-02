Maza biyar da matansu suka fi su shahara a duniya

An ƙarfafa wannan tunanin na Farfesa Rotha wani bincike a 2015 mai taken "Nazari kan yadda mazaje masu ruwa da tsake ke tasiri ga nasarar matansu."

A binciken an kammala cewa goyon baya da mazaje ke ba matansu yana ƙara ba su damar samun nasara da shugabanci.

Douglas Emhoff mijin Kamala Harris

An haifi Douglas Emhoff a Brooklyn kuma iyayensa Yahudawa ne, Barbara da Michael Emhoff.

An haife shi ne a 1949 a Hosena Jamus, kuma ya zurfafa bincike ne a fannin ilimin sinadarai (Chemistry) a Jami'ar Humboldt da ke Berlin inda ya kammala digirinsa na uku a 1974.

Ikemba Iweala mijin Ngozi Okonjo-Iweala

Peter Murrell mijin Firaministar Scotland Nicola Sturgeon

An haife shi a 1964 a Edinburgh, kuma ya yi karatu a Jami'ar Glasgow a Scotland.

Clarke Timothy Gayford, mijin Firaminista Jacinda Ardern

Ya kuma tafi makarantar koyon aikin yaɗa labarai ta New Zealand Broadcasting School a Christchurch, New Zealand. Daga can ne ya fara aikin yaɗa labarai a Cow TV (1999) zuwa Channel 9.