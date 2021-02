Cutar Korona: Ko sanya takunkumi na tsawon lokaci na yin illa?

Asali ma, an bayyana cewa ana iya mutuwa idan aka bar shi a fuska sannan an bayar da shawarwari dangane da yadda ya kamata a sa takunkumin duk dai a cikin saƙon.

An fi so a sa idan za a shiga bainar jama'a ko a gida ko a waje.

Shin ya kamata idan mutum yana tuƙi a motarsa shi kaɗai ya sa takunkumi?

"Idan an yi alwala ko kuma idan an yi zufa, a tabbatar an tsane fuska kafin a sa takunkumi saboda idan akwai ƙwayoyin cuta a maƙale a fuska suna iya bin lemar nan su gangaro su shiga kafar hanci ko baki," in ji likitan .