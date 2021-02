Daga baƙonmu na mako: Neman shawarar aure a intanet ko tonon asirin aure?

Kowace al'ada ko al'umma ko kuma addini da hanyar ko ka'idar aure kuma da zarar an ce wadannan ma'aurata ne ko da ta wace hanya ce suka bi suka yi wannan aure in dai an amince da wannan hanyar, suna da daraja ta daban a idon jama'a, har ga kuma Allah da Ya hallince mu.

Waɗanne irin matsaloli ne?

Na biyu yawancin shawarwarin da ake bayarwa dai zuga ce, bayan an zagi mijinki da sauran mazaje da ba su ji ba ba su gani ba sai a fara cewa kar ki yarda. Ki dauki mataki, in ba haka ba zai kwaso ciwo ya kawo maki. Wasu kan ce ki ƙaurace masa.

Ni a matsayina na ma'aikaciyar Hukumar Kula da walwalar jama'a da inganta rayuwar Kananan yara, a ko wane lokaci muna zama da ma'aurata mu sasanta tsakaninsu sai dai in babu yadda za a gyara ne zai kai mu tura su kotu don alkali ya duba in na rabawa ne ya raba.

Wani abun dariya da takaici, wata rana wacce ta kawo matsalarta sai ki ga an juya mata baki daya a mata wanki babban bargo, ƙila don ba ta san yanda za ta tsara zancenta maimakon a tausaya mata sai ta dawo ana zagin ta. Kin ga an yi ba a yi ba, garin neman ƙiba a samo rama.

Shawara ta in kina da matsalar aurenki, ki zauna ki roƙi Allah Ya yaye maki, babu abun da ya gagare Shi. Sannan akwai magabata da iyaye, in an yi wa mace aure akwai wadanda ake danka ta amana a hannunsu wanda mijin na jin maganar, su ake zuwa don su sasanta in ya gagara tsakaninku.