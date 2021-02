Rikicin Tigray: ‘Na rasa hannuna lokacin da soja ya yi ƙoƙarin yi min fyaɗe’

Matashiyar mai shekara 18, wadda ba mu bayyana sunanta ba, ta shafe sama da wata biyu kwance a asibiti a yankin arewacin Tigray inda take murmurewa daga halin da ta shiga.

Hakan ya faru ne bayan da jami'an tsaro suka ƙaddamar da yaƙin farautar mambobin TPLF da suka ƙi miƙa wuya, lamarin da ya haifar da zarge-zargen mummunan take haƙƙin bil'adama da aka yi wa mazauna yankin na Tigray. Hukumomin sun musanta zarge-zargen.

"Daga nan ya umarci kakana ya yi lalata da ni. Kakana ya fusata sosai ... suka fara faɗa," in ji ta.

'Babu adalci ko kaɗan'

Jam'iyyun adawa guda uku a Tigray sun ce an yi kashe-kashe kuma fyaɗe ya zama "ruwan dare", suna kuma ba da misali da wani uba da aka tilasta wa ta hanyar amfani da bindiga don ya yi wa 'yarsa fyade.

Wani likita da memba na wata ƙungiyar kare haƙƙin mata - waɗanda dukkansu suka nemi a ɓoye sunansu - sun shaida wa BBC a watan Janairu cewa a tsakaninsu sun yi rajistar aƙalla ƴan mata 200' ƴan kasa da shekaru 18 a asibitoci daban-daban da cibiyoyin kiwon lafiya a Mekelle wadanda suka ce an yi masu fyade.

Likitan ya ce "sun samu rauni a jikinsu. Wasu ma gungun maza suka yi masu fyade. Wata ma an yi mata fyaɗe tsawon mako guda. Ba ta san ma inda take ba. Kuma babu ƴan sanda, saboda haka babu adalci ko kaɗan," in ji likitan.