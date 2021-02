Abin da ke haifar da cutar farfaɗiya da yadda ake magance ta

Cutar farfadiya, kamar yadda masana cututtukan da suka shafi kwakwalwa suka bayyana, cuta ce da take shafar kwakwalwar mutum ta yadda take wargaza wani saiti mai kama da wayoyin lantarki da ke cikin kwakwalwa.

"Duk abin da ya shafi kwakwalwa ya jawo mata wani rauni har ta samu wani tabo, to wannan tabon ka iya zama tushen samun cutar farfadiya," in ji Dakta Bukar.

"Da muna rokon Allah ne da kuma maganin gargajiya, mun dauka aljanu ne, a da da zarar farfadiya ya buge ni sai in nemi wajen da wuta take in shiga, amma daga baya aka ba mu shawarar ganin likita," in ji dattijon.