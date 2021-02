Mutum-mutumin NASA ya isa duniyar Mars lafiya ya fara aiko da hotuna

Na'urar mai tayoyi shida za ta yi shekara biyu tana huda rami a duwatsun duniyar don gano idan an taɓa rayuwa a can.

An yi amannar cewa akwai wani gagarumin tafki a Jezero biliyoyin shekaru da suka shuɗe. Kuma idan dai an taɓa samun ruwa a waje, to akwai yiwuwar an taɓa rayuwa a wajen.