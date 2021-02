Musulman Rohingya 'suna cikin tashin hankali'

Wadannan hirarraki sun nuna karin bacin rai a tsakanin 'yan gudun hijirar saboda rashin ababen more rayuwa da damar samun ayyukan yi.

An dauki 'yan gudun hijirar rukuni-rukuni zuwa sabon tsibiri

Lokacin da Halima ta isa can, duhun dare ne, ga kuma tsananin sanyi a tsibirin na Bhasan Char.

"Allah ka taimake ni," in ji Halima. Ta haifi 'ya mace da aka sanya wa suna Fathima.

Gallazawa a Myanmar

An samar da tsibirin ne a 2006 kuma yana yankin da mahaukaciyar guguwa za ta iya abkawa

"Ina ta mamakin yadda za mu iya rayuwa a nan," Halima ta ce, yayin da take tuna lokacin da suka isa tsibirin a farkon watan Disamba.

Enayet ya ce ya rattaba hannu domin su tashi daga can shi da iyalansa cike da fatan samun rayuwa mafi kyau.

Sabon tsibirin da aka kafa

Mahauciyar guguwa

"A bisa tsarin Majalisar Dinkin Duniya ya kamata a bayar da fadin mita 3.5 na ko wace kusurwar fili ga ko wane mutum guda, amma a sansanoninmu nan muna samar da fadin mita 3.9,'' in ji Commodore Abdullah Al Mamun Chowdhury.

A shekarar 1985, an kara samun aukuwar bala'in guguwar da ta yi sanadiyyar mutuwar mutane 140,000 people a Urir Char, tsibirin da ke kusa da na Bhasan Char, inda aka rasa rayukan duka al'ummomin yankin.

Matsugunan da aka saba fuskantar guguwa

"An samar wa da tsibirin kariya sosai ta hanyar gina dakali mai tsawon kafa tara wato fiye da mita miliyan biyu da rabi (2.7m) don haka ne yasa bamu samu wata matsala ba a guguwar tekun da ta faru a baya,'' in ji Commodore Abdullah Al Mamun Chowdhury.

An samar wa da iyalai a tsibirin na Bhasan da kayan abinci da suka hada da shinkafa, da wake da kuma man girki.

An bude wasu shaguna amma mutane kalilan ne suke iya sayen kayan abinci saboda rashin kudi

"Mu talakawa ne. Ba mu da wata hanyar samnun kudi da za mu sayi abinci da sauran abubuwa," in ji Halima.

Hukumomi a Bangladesh sun ce an fi samun ababen more rayuwa a tsibirin a kan sansanonin da ke cike da jama'a da ke Cox's Bazar

"Na yi rijistar sun ana don zuwa nan, don in samu in kai musu magungunan da suke bukata,'' in ji Noor.