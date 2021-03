GGSS Jangebe: Mun yi tafiyar awa 12 cikin daji da 'ƴan bindiga - 'Yan matan Jangebe makarantar

An dinka wa yaran sabbin kaya bayan da suka koma

Me ya faru lokacin da yan bindigar suka shiga makarantarku?

Amsa daga yarinya ta farko : Lokacin da suka shigo wuraren ƙarfe 1:00 na dare, muna kwakkwance muna barci, can sai muka ji harbe-harbe. Mun zaci malamanmu ne suka zo tashinmu sallar Asuba.

To da yake hostel (ɗakin kwana) dinmu ne na farko sai muka ji an banko an shigo. Duk sai muka farka, da muka gansu da bindigogi sai muka fara kuwwa sai suka ce duk wacce ta sake ihu sai sun harbe ta.