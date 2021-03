Abubuwan da suka kamata ku sani game da amfanin gashi a jikin dan Adam

To amma abu mafi muhimmanci da masana suka bai wa gashi shi ne irin kariyar da ya ke bai wa dan adam ta fuskoki da dama.

A wata mujallar kiwon lafiya ta 'Sharecare' ta wallafa bayanan dakta Mehmet Oz, MD na Cibiyar kiwon lafiya ta Presbyterian-Columbia a birnin New York na Amurka da ya nuna cewa jikin dan Adam na da akalla sauwowin gashi 5,000,000.

Don haka in ji mujallar, yakan bai wa mutum damar isar da sako a yanayin zamantakewarsa.

''Yana da muhimmanci wajen inganta lafiyar fatar jiki saboda ko wane silin gashi a jikin dan adam yana da hanyoyin jini, da jijiyoyi masu aikewa da sakonni zuwa kwakwalwa, da kuma sinadaran da ke tafiyar da kwayoyin halittar dan adam, da kuma kitsen ko man da ke kewaye da shi,'' in ji dakta Goni.

Saiwar gashin in ji masanin, na da nagartattun sinadarin kwayoyin halitta da ke taimaka wa wajen bayar da kariya da samun waraka daga duk wani ciwo ko kujewa a fata cikin sauri, ko kuma wasu abubuwa da ke gurbata muhallinmu kamar kura ko kuma wasu sinadarai da ke yawo a cikin iska.

''Gashi na kare fatar cikin daga illar daga turirin sinadaran da hasken rana ke haifarwa da ake kira, ''ultra-violet rays da kan lalata fata ko ya haifar mata da cutar sankara ko kansa,'' in ji shi.

Gashi na aikewa ta sako nan take idan akwai wani bakon abu kamar misali ko sauro ko wani kwaro ko wani abu da zai cutar wa dan adama, mutum zai iya ganewa akwai wani abu bako da ya zauna a kan gasin kafin ya kai ga fatar mutum

2. Gashin kai

3. Gashin kunne

Daga can cikin kunne, kananan gashin kan taimaka wajen ji da kuma daidaita motsin jikin dan adam.

''Kamar dai gashin hanci, gashin kunne na bayar da kariya daga kwayoyin cuta irins su bacteria, da kuma burbushin datti daga shiga cikin kunnne da ka iya haifar wa mutum da illa,'' in ji dakta Goni,'' don haka gashin kunne ba wani abin damuwa bane, gaskiyar magana abu ne mai kyau.''

4. Gashin ido

''Babbar kariya suke bai wa idanun daga kura, kwari ko kuma wasu bakin kananan abubuwa da ka iya fadawa cikin ido, kamar dai irin yadda gashin bakin bera ko kyanwa da sauran dabbobi makamantansu kan karbi sako cikin sauri da an taba wurin, a matsayin wani gargadin cewa akwai bakon abu a ke shirin yin kutse, da kan sa nan take suke rufe idanun'' in ji dakta Goni.