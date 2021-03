'Yadda na kama mijina yana kallon hotunan batsa a intenet'

An shawarci mutane su mayar da hankali wajen kula da alamomin da ke nuna wani daga cikin iyalansu na kallon hotunan batsa a shafukan intanet.

Gidauniyar 'Stop it Now' ta ce an samun ƙaruwar kiraye-kiraye a waya don neman taimako kan cin zarafi a Burtaniya da kashi kusan 50 cikin 100 a lokacin annobar cutar korona.