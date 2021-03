Shin yadda ake rainon yara a Yammacin Duniya bambarakwai ne?

Ba wannan ne kawai abin da sabbin iyaye ke yi daban ba a ƙasashen Yamma. Kama daga baccin rana a wani ƙayyadadden lokaci da koya wa yara bacci ba tare da an goya su ko jijjiga su ba da tura yara a keken jarirai, abubuwan da muka saba yi wa yaranmu domin raino ya sha bamban da yadda ake yi a sauran wurare.

A mafi yawan al'ummomi a faɗin duniya, jarirai na kwana tare da iyayensu na tsawon lokaci. A shekarar 2016, wata bita da aka gudanar kan wani bincike da ya duba yadda iyaye ke kwana da ƴaƴansu a gado ɗaya, ya nuna an fi yin hakan a ƙasashen Asiya: sama da kashi 70 cikin ɗari a Indiya da Indonesia, misali, kuma sama da kashi 80 cikin ɗari a Sri Lanka da Vietnam.

Bincike kan kwana kan gado ɗaya a ƙasashen Afrika ba shi da yawa amma an gano cewa a l'ummomin da ake yi, sababben abu ne.

Kwana a kan gado ɗaya da iyaye hanya ɗaya ce ta rage wahalar da ake sha idan jarirai suka tashi cikin dare, a cewar Dutta. Ita ma ƴarta na da gadonta a kusa da nasu ita da mijnta, inda take kwana har ta kai shekara bakwai. "Ko bayan na daina shayar da ita mama, ta fi son kwana a ɗakinmu," a cewarta.

Iyaye da dama a al'ummomin Yamma na koya wa ƴaƴansu yin bacci ba tare da an goya su ko jijjiga su ba. Takan kai ma suna barin jariri shi kaɗai ya yi kuka ya "ƙoshi" duk domin bacci ya ɗauke shi tsawon lokaci, domin iyayen su samu su huta.

A Austreliya, akwai makarantun gwamnati da iyaye ke iya kai ƴaƴansu a koya musu bacci da kansu ba tare da an lallaɓe su ba.

A binciken da Jun Kohyama na cibiyar lafiya ta Tokyo Bay Urayasu Ichikawa ya gudanar, an gano cewa jarirai a Japan ba su cika baccin rana ba idan aka haɗa da sauran ƙasashen Asiya da zarar sun kai wata uku da haihuwa, wataƙila saboda a al'adar Japan, bacci ragwanci ne.

Das ya ce zai so ya ga ana ƙarfafa wa iyaye gwiwa su riƙa kwana da jariransu a gado daya amma a yi wa gargaɗin ban da shan taba da barasa kuma kar su zama masu teɓa". Ƙungiyar The Lullaby Trust mai son kare SIDS a Birtaniya ta bai wa iyaye shawara idan suna so su riƙa kwana da jariransu.