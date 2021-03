Ko Tinubu ya fara yakin neman zaben 2023 daga Jihar Kano ne?

Mintuna 56 da suka wuce

Asalin hoton, Aminu Dahiru SSA Photography to the Kano State Gov

Wannan ne karon farko da ake yin bikin a wata jiha da ke arewacin Najeriyar, inda a baya an fi yin bikin a mahaifar Tinubu wato Legas.

A cewarsa: ''Bisa al'ada a birnin Lagos ake yin bikin, amma abin mamaki bana an kawo shi arewacin Najeriya kuma a Jihar Kano, wannan ya nuna tabbas akwai alaƙa ta manufar Tinubu ta yada manufar siyasarsa a shekarar 2023, a matsayin dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar APC mai mulki''.

Kabiru Sufi ya ce tuni an samu masu sukar matakin, wadanda suke ganin a baya-bayan nan da aka yi ta samun tashin hankali a yankin Yarabawa Tinubu bai ce komai ba, alhalin yana daga cikin masu karfin fada-a-ji a yankin nasu.

"To amma wasu na ganin an fito da muhimmancin Jihar Kano a siyasar arewacin Najeriya, tun da har Tinubu ya zabe ta a matsayin inda zai fara kada gogen share fagen siyasar 2023,'' in ji Sufi.