Birnin da ya zama kufai a Libiya saboda 'kisan gillar da ake yi wa mutane'

Sa'a 1 da ta wuce

A kusa da su an binne Hussin, mahaifin Mahmoud, da dan uwansa Nuri da kuma kawunsa Mohamed, dukka sun mutu a yakin basasar Libya, wadanda lamarin ya rutsa da su, da mayakan sa kai suke da iko da garin suka kashe duk a kokarin karbar iko.

An gano gawawwakinsu ne bayan rattaba hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a a shekarar da ta gabata.

Kari kan lamarin shi ne makaman yaki da ita ma Syria ta taimaka wa gwamnati da take karkashin jagorancin Kurdawa.

Amma an cimma yarjejeniyar dakatar da bude wuta, kuma a karon farko cikin shekaru Libya ta samu dunkulalliyar gwamnati.

''An ba da ƙurarren lokaci, kuma ba lallai a cimma lokacin ba. Amma duk da haka za a fara ne da dukkan bangarori da hukumomin Libya," in ji Jan Kubis jami'in Majalisar Dinkin Duniya a kan sha'anin Libya.

Bayan tattaunawarmu, Mista Kubis ya wuce Benghazi domin gana wa da Janaral Haftar, mutumin da yawancin mutanen Tarhuna suka yi amanna da kafa kungiyar Seven Kano Brothers, da Mahmoud ya zarga da kashe 'yan uwansa a kashe-kashen da suka yi gabannin barin garin.

An binne mutum 13 a makabartar garin. Maza da samarin garin sun zo cikin shiri, daruruwansu sun yo tattaki bayan an kammala Sallar Juma'a, wasu daga ciki sun yi amfani da sallaya don kare kansu daga tsananin ranar da ake kwallawa.

"Ko Gaddafi cikin shekaru 42 na mulkinsa, bai yi irin kashe-kashen da muke gani a yanzu ba. A matsayinmu na farar hular Libya, ba mu da masu kare mu, an sarayar da rayuwarmu,'' in ji Mhmoud.

An yi wa makabartar Tarhuna tsari irin na addinin usulunci, kewaye take da bishiyoyi da allunan da aka rubuta sunayen mamata a jikin kabarinsu, amma a kabarin Esma'il an rubuta lambar kwayar halittarsa ta DNA: 051-000066.