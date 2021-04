Ku San Malamanku tare da Malam Mustapha Baba Illela

Mintuna 58 da suka wuce

"Akwai sassa daban-daban da ke karantar da ilimin addini da na boko a tsawon sati, na kuma cigaba da rike wannan makarantar har ya zuwa yanzu, ina yi ina hadawa da karatun zaure, ban da harkar da'awa da wasu rubuce-rubuce da karance-karance da nake yi a masallaci da ke nan unguwarmu da kuma a wasu wurare idan an gayyace ni," in ji shi.

A cewarsa: "Wata baiwar Allah ce ta rasu da ana shirya mata likkafani sai mahaifiyarta ta leko ta cewa limamin yarinyar nan ta bar wasiyya cewa ko ta mutu a daura mata aure da saurayinta, kuma ta bar wasiyyar cewa in an daura mata auren sadakinta a yi mata sadaka da shi."

"Wato kafin ka ce kwabo sai kafar daya daga cikin magidantan ta kumbura suntum ya gagara tashi sai aka kamata aka dake ta, sai ta ce a kawo ruwa a baho ta ce a saka a karkashin gadon da yake kwance, bayan an yi hakan sai kafar ta fara sacewa, shikenan sai ya tashi ya samu lafiya'', to daga nan sai suka ce yarinyar baza ta sake zama da su ba sai dai a mayar da ita can wajen kakanninta a Nasarawa" in ji malamin