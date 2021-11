Wasika daga Afirka: Sarauniyar masarautar Efik tana son kawo sauyi a Najeriya

10 Aprilu 2021

"Tsarin zamani na nufin sauya abin da aka gada," in ji ta.

End of Podcast

Ana bukatar masu rike da mukaman gargajiya su dinga zuwa fada a duk wata, domin tattaunawa kan batutuwan da suka shafi al'umma, don haka duk wata take zuwa gida daga duk inda take, tsarin da take fatan fasahar zamani za ta sauya.