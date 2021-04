Kaciyar mata: Wasu mata sun bayyana tashin hankalin da suka shiga bayan yi musu

Mintuna 27 da suka wuce

An haramta wannan al'ada a kasar Masar tun a shekarar 2008 - za a iya yanke wa likitoci hukuncin dauri a gidan kaso har na tsawon shekara bakwai muddin aka same su da aikata laifin yi wa mata kaciyar.

Cibiyar ta Women's Centre for Guidance and Legal Awareness (WCGLA) mai mazauni a birnin Alkahira ta shigar da ƙararraki 3,000 a madadin mata kuma ta samu galabar 1,800 daga cikinsu da suka hada ba batutuwa shida na yi wa mata kaciya.

Duk da cewa doka ta goyi bayansu, amma kuma samun a yi musu adalci wani abu daban ne kuma. Ko da an kama su, kotuna da 'yan sanda su kan sassauta wa masu aikata laifin, Eldanbouki ya bayyana.

Saboda magana game da kaciyar mata haramci ne mai tsanani da ya sa Layla uwa mai shekaru 44 da 'ya'ya hudu, ba ta son ta bayyana inda take da zama a kasar Masar.

"Ina karamar yarinya lokacin kuma an fara hutun makaranta - ina so in yi wasa amma na kasa tafiya, sai dai da ƙafafuna a bude,'' Layla ta ce.