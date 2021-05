Me ya sa kallon fina-finan Hausa ya koma YouTube?

Fim mai dogon zango na Izzar So na daga cikin wadanda ake kallonsu a Youtube

Domin a lokacin zai yi wahala ka shirya fim ya fito kasuwa ka fadi, sai dai ka ci riba ba kadan ba. Duk da cewa ko a zamanin da akai amfani da kaset an samu alkhairi ba kadan ba, amma ba za ka taɓa haɗawa da lokacin da zamanin CD ko DVD.''

Su ma wadannan ajujuwan na kallon fina-finan sun tasamma faduwa ne a tsakanin shekarun 2011, zuwa 2015, a wannan lokacin an shaida wa masu sana'ar saida fina-finai har da masu shirya kan cewa to fa zamani ya cimma harkar, don haka wata ƙaƙƙarfar guguwar fasaha tana nan tana tunkaro masana'antar fina-finan Hausa.

A baya za ka iya buga CD 200,000 ko sama da haka amma bayan kadawar guguwar komai ya sauya saboda wasu lokutan sai an dawo maka da su kwafi na fim din ka cewa ba su siyu ba, don haka sai dai ka yi gwanjonsu kan farashi mai rahusa.

Bayan wani lokaci ma komai ya tsaya cak babu wani abun da ake samu a harkar,'' in ji Falalu.

Kuma da wuya yanzu ka shiga gidaje ka samu an kunna talabijin an zauna ana kallon fim tare da iyali. Wasu sun gwammace su kalla a wayar salula, ko ta kwamfiyuta da sauransu.''

Me ya sa tashoshi kamar Arewa 24 ba sa nuna fina-finan Hausa sai tsiraru?

Saboda duk fim din da tashar za ta haska wanda take bukata bisa radin kanta, akwai manyan kudade da za su biya kafin haskawa.

Amma idan su ne suka siya, to a nan za su nemo tallace-tallacen da za su sanya a ciki an an ne suke fanshe kudaden da suka sanya suka sayi fim har ma su ci riba.''