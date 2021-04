Su waye 'yan tawayen Chadi, kuma me suke so?

Mintuna 6 da suka wuce

Abin da ake tambaya shi ne, su wane ne 'yan tawayen kuma me suke so?

"Idan aka samu dan kama-karya wanda ya mamaye ikon kasa sannan ya mayar da hankali wajen mu'amala da mutane kalilan, abin da zai faru shi ne sauran jama'a za su ga tamkar an mayar da su saniyar ware, kuma hanyar kawai da za su bi domin samun 'yancin kansu ita ce tawaye da tayar da zaune tsaye," in ji shi.

Al'adar yin tawaye

Yaya aka kafa kungiyar 'yan tawayen?

An kafa kungiyar 'yan tawayen FACT ne a 2016 sakamakon takaddamar da aka yi tsakanin Mahamat Mahdi Ali da Mahamat Nouri, shugaban 'yan tawayen Chadi, wanda ya jagoranci kungiyar the Union of Forces for Democracy and Development (UFDD) da aka kafa a 2006.