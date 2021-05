Abin da ya sa kasashen Afirka ba sa sukar China kan cin zarafin Musulmi Uyghur

Sa'a 1 da ta wuce

An yi amannar akwai akalla 'yan kabilar Uyghur da ake tsare da su a wani sansani a Xinjiang. Kuma kan haka China na shan suka da zargi kan yadda take sanya su aikin karfi da yadda take azabtar da su da kisan kiyashin da take musu, sai dai ta sha musanta hakan.