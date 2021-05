Gwamnatin Najeriya na nazarin zabtare albashin ma’aikata

Sa'a 1 da ta wuce

Ma'aikatar kuɗi da kasafi da tsare-tsare ta ce an kafa kwamiti da zai yi nazarin yadda za a rage yawan kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa musamman zabtare albashi da kuma rage yawan hukumomi.

An ambato ministar kuɗin Najeriya Zainab Ahmed na cewa, dole ne a fito da hanyoyin warware matsalar ƙarancin kuɗi da gwamnati ke ciki, lura da irin tsare-tsaren da ta ɗauko da kuma lalurorin yau da kullum da ta ke magancewa kamar albashi da sauran kuɗaɗen tafiyar da gwamnati.

Shugaban ƙasa ya ce a diba a san me za a yi - akwai ma'aikau da yawa da ke biyan albashi da ya fi na wasu ma'aikatu, ana son a tace a raba albashin da wasu suke karɓa ya kasance an ba mutane da yawa maimakon ƴan ƙalilan," in ji Yunusa Tanko Abdullahi.