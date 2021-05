Shekara daya bayan kisan Georgea Floyd: Samun Derek Chauvin da laifi 'ba wani abun murna ba ne'

An kama Derek Chauvin da laifi uku a shari'ar da aka kwashe mako uku ana gudanarwa

"Ba zan iya bayyana yanayin da na shiga ba, amma tabbas ba wai yanayi ne na murna ba," in ji shi. "Abin arashi shi ne na ji kamar an dauke min wani babban nauyi, na ja dogon numfashi.

A watan Afrilu, wani alkali ya samu Chauvin da laifin kisan kai bayan an kwashe mako uku ana shari'a.

"Ina ganin ba za a ce an yi murna ba domin kuwa za ka yi murna ta minti biyar na farko daga nan sai ka yi tunanin cewa bai kamata a ce wannan lamari ya faru ba tun da farko.

"Babu wani abu na murna a cikin wannan lamari saboda an sami cewa sau daya ne kacal a tsawon tarihi da aka dauki irin wannan mataki kuma wadannan kashe-kashe suna faruwa kowacce rana sannan za su ci gaba da faruwa."

"Kana so na samu kwarin gwiwa, lokacin da ka ji cewa an same shi da laifi kan dukkan zarge-zargen da aka yi masa za ka yi tunanin cewa lamura za su sauya," a cewarsa.