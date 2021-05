Abu 10 da aka ambato a zaman jin bahasin yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya gyaran fuska

Sa'a 1 da ta wuce

Akasarin wadanda suka tafka muhawara da bayar da bahasi a zaman da majalisar dokoki ta shirya na kwana biyu a sassan kasar na son ganin an aiwatar da sauye-sauye a kundin 1999.

1. An gaggauta shirya ku n din tsarin mulki na 1999 - Gwamnan Delta

Gwamnan ya nuna cewa an yi gaggawar samar da kundin tsarin mulki a 1999, kuma ko da an amince da kwaskwarimar akwai wasu gyare-gyare da ba lallai a sauya ba.

2. Kundin da ake bi a yanzu na taka rawa wajen neman wargaza Najeriya, in ji Afe Babalola

Sannan ya kuma ce, "me zai hana majalisa ta kira zaɓen raba-gardama kan zaɓi tsakanin kundin 1999 da na 1963".

Ekweremadu ya ce ya ji ana ta tafka muhawara; wasu na cewa a dawo da tsohon kundin tsarin mulkin 1960, wasu na cewa na 1963, wasu na yin na'am, to me ya sa ba za a watsar da su ba a kawo sabon kundi?

"Tambayar a nan ita ce ta yaya hakan zai samu? Babu wannan tsarin a kundi tsarin mulkin indai ba ruɗani ake son haifarwa ba," in ji Ekweremadu.

4. Gwamnatin tarayya na daukan nauyin da yafi ƙarfinta, in ji El-Rufai

Gwamnan ya soki kundin tsarin mulkin 1999, yana mai cewa akwai rashin dacewa kuma ya kamata a ce tuni an sauya shi.

6. Legas ta nemi a bata matsayi na musamman

7. Ƙungiyoyin ƙwadago sun buƙaci tsarin federaliya na haƙiƙa da sauya fasali

Hakazalika shugaban ƙungiyar CAN, Rev Steven Adegbite ya nemi bayyani kan kafa kotunan shari'a tunda kundin tsarin ya ce babu addini a jihohi.

9. Ba ma goyon-bayan kafa ƴan sandan jaha - Gombe

10. Gyaran kundin tsari ba zai kawo zaman lafiya ba, in ji Lalong

"Inda ana son ganin c igaba da zaman lafiya da shugabanci mai kyau to dukkanin wadanan sun ta'alaka ne kan irin rawar da ƴan kasa ke takawa wajen amfani da biyayya ga kundin tsrain mulki, in ji Lalong.