Emma Coronel Aispuro: Matar hamshakin mai safarar miyagun kwayoyi ta yi faduwar bakar tasa

Mintuna 57 da suka wuce

Emma Coronel Aispuro ta yi rayuwar jin dadi a birnin New York, tana more amfanin aurenta ga hamshakin mai safarar miyagun kwayoyi Guzman Loera, da ake yi wa lakabi da El Chapo. Daga bisani, an cafke ta aka garkame ta a gidan yari na jihar Virginia. Shin me ya faru ga sarauniyar kungiyar masu safarar miyagun kwayoyi ta duniya?