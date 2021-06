Yadda farashin kayayyakin abinci ya yi tashin gwauron zabi a Najeriya

Mece ce mafita?

''Yanzu idan aka ce an cire tallafin man fetur a Najeriya da aka ce yanzu zai doshi kusan naira dari uku duk lita daya, ta ina wannan zai daidaita hauhawar farashi a kasar?" in ji shi.

''Na farko shi ne dole a dawo wa da Naira darajarta idan ana so farashi ya daidaita, saboda ko mun ƙi ko mun so Najeriya da sayen shigo da kayayyakin masarufi fiye da yadda take fitarwa waje,'' in ji masanin.