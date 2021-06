Heatwaves: Masifar da tsananin zafi kan jefa mutum

A cikin watan Yulin shekarar 1988 ne, a faɗin Amurka, an shaida yanayin bazara mai ɗumama da zafi da aka fuskanta.

An samu abkuwar kisan kai, da fyaɗe, da fashi da makami da kuma cin zarafi da ba za su misaltu ba - har kusan miliyan ɗaya da hamsin da shida.

Kamar yadda nazarin ya nuna, aikata laifuka a kan mutane kan ƙaru ne a lokacin watannin bazara, yayin da laifukan da a kan aikata kan dukiyoyi an gano cewa suna faruwa ne a lokacin hunturu.

An fi samun tashen-tashen hankula lokacin bazara ba kamar lokacin damuna ba da ruwa ke hana mutane fiu ta wasu lokutan

Tsananin zafin shekarar 2018

A Birtaniya, tsakanin watan Afrilun shekarar 2010 da 2018, an samu kashi 14 bisa dari (14%) na ƙaruwar aikata miyagun laifuka a yanayin ma'aunin zafi na (20C) fiye da na (10C).

An kuma shaida tsari mai kama da haka da ke da alaƙa da miyagun laifuka a yankin Kudu da Saharar Afirka, da Taiwan, da Amurka, da Finland, da Spaniya…da sauran su da dama.

An kuma gano tare da shaida hakan a ɗaruruwan binciken kimiyya.

An banka wa wani gini wuta, an jefa ababen tartsatsin wuta wa jami'an 'yan sanda kana an cafke mutum 27.