Makarantar da yara 72 suka mutu bayan sa musu jinin cutar HIV bisa kuskure

Mintuna 58 da suka wuce

"Mun yi rashin abokai da dama, kuma abin baƙin ciki ne matuƙa,'' in ji Richard Warwick, wani dalibin makaranta a cikin karshe shekarar 1970 wanda daga bisani likitoci suka gano ya kamu da cutar HIV.

"Ya sa sun cika da ɓacin rai a zuƙatansu - me ya sa, me yasa haka ta faru da ni, me ya sa na kamu da wannan muguwar cuta?"