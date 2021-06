Mutumin da aka damfara N102m a auren ƙarya

A watan Yulin shekarar 207 ne, wanda a yanayi na Odessa, ana tsananin zafi ne, sannan an shirya tebura a waje ne domin gudanar da shagalin biki.

Sai dai kash! Ranar da ta kamata ta zama ranar murna, sai aka samu akasi. A tsakar daren ranar, aka tafi da James a asibiti saboda buguwa da ya yin a abin da ya sha a wajen bikin. James ya yi aure, amma ba da matar da yake so ba,sai dai da wani tsari ne na masu shirya auren.

Mai bincike

Baikon James da Irina

Wata takwas kafin aurensu suka yi bikin baiko. A wani faifan bidiyo da muka gani, an nuna James da Irina suna rawa cikin murna da nishadi. An yi baikon ne a Nuwamban 2016, wata 11 bayan haduwarsu.

Gidan da za su zauna

Irina ta fada wa James cewa banki ba za su yarda a cire kudin ba, sai an ce Kristina matarsa ce. Sai ta ce akwai tsarin da za su bi a kotu.

"Kuma aka ce baki 60 ne za su halarci bikin da kuma danginta. Ni kuma ba na so in watsa wa Irina kasa a ido. Sai kawai na amince in aura Kristina, idan na cire kudin rabuwa da ita ba zai min wahala ba."