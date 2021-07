Afghanistan: Amsar tambaya 10 kan yaƙin da aka shafe shekara 20 ana yi

Tun bayan harin ta'addancin 2001 da aka kai New Yor Amurka ke yai a Aghanistan

Amma me ya sa aka fara yaƙin, sannan shin Amurka ta cimma abin da ta ƙuduri niyya a yaƙin?

Me ya sa tun farko Amurka ta shiga Afghanistan?

A ranar 11 ga watan Satumban 2001, hare-haren da aka kai Amurka sun kashe kusan mutum 3,000, bayan da aka yi fashin jirage aka kutsa da su a ginin Cibiyar Kasuwanci Ta Duniya a New York, da ginin Pentagon da kuma Gundumar Arlington.

Me ya faru bayan nan?

Dakarun ƙasashen duniya da ke aiki da na Afghanistan sun yi ta ƙoƙarin daƙile barazanar da Taliban ke yi a yayin da take ƙara ƙaimi.

To kenan a shekarar 2001 rikicin Afghanistanya fara?

A shekarar 1989 ne dakarun Sobiyet suka janye, amma an ci gaba da yaƙin. A rikicin da ya biyo baya ne aka samu ɓullar ƙungiyar Taliban, wacce kalmar ke nufin ɗalibai.

Ta yaya Taliban ta samu matuƙar ƙarfin faɗa a ji?

An tilasata wa maza tsayar da gemu, mata kuma dole su sanya niƙabi ko burƙa don rufe illahirin jikinsu har fuska.

Kenan Taliban ba ta taɓa rushewa ba?

Asarar nawa rikicin ya jawo?

An kashe ko jikkata kusan fararen hula 111,000 tun bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara tattara bayanan fararen hular da aka kashe a 2009, kamar yadda ta ce.

Yarjejeniya da Taliban?

Dukkan dakarun Amurka ne za su tafi?

An bar su ne don su zama kariya ga jami'an diflomasiyya da kuma gadin babban filin jiragen sama na Kabul, wani muhimmin waje na sufuri a ƙasar da take can saƙo ba ta da teku.