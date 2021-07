Najeriya: Da tsadar kayan masarufi za mu ji ko da rage yawansu?

'Sun rage yawan kayayyakin'

Wani magidanci da bai amince a bayyana sunansa ba ya shaida wa BBC cewa, a baya taliyar yara ta leda guda biyu takan ishe shi karin kumallo, amma yanzu haka sai an dafa masa uku zuwa hudu kafin ya ji ya ƙoshi.

''A da nakan ji na ƙoshi idan aka dafa min leda biyu na ɗan ɗora daffafe ko soyayyen ƙwai biyu a kai, amma a gaskiya abin mamaki leda biyu ko kusa ba ta ƙosar da ni saboda an rage yawanta sosai, ga kuma farashi ya ƙaru,'' in ji shi.

Haka ita ma Malama Hafsatu Bello a hirarta da BBC, ta bayyana cewa leda ɗaya ta taliyar ake dafa wa kowanne a cikin ƴaƴanta idan suka buƙata, amma yanzu sai daya da rabi ce take isar su.

''Ban ankara ba sai in ji suna faɗa min ba su ƙoshi da taliyar ba, sai da na lura na ga girmanta ya ragu sosai, kuma ga shi ba su rage kuɗin ba sam,'' in ji ta.

Ta ina abin ya samo asali?

"Masu sayen kayayyakin masarufi da dama suna dawowa su koka mana game da hakan da zarar sun koma gida sun lura an rage yawan kayayyakin da suka saba saye.

''Akwai waɗanda bayan sun sayi kayan za ka ga sun dawo mana da su su ce sun fasa saye, ko kuma mata za su zo su ce suna rigima da mazajensu a kan cewa ko an ba su shinkafa da ba ta cika ba, ko sun rage kuɗin cefane,'' in ji ɗan kasuwar.

Sai dai ya ce matsalar rage yawan kayayyakin ba daga wurinsu take ba, ta samo asali ne daga kamfanoni.

"Kamfanoni su ne suke rage yawan kayayyakin, wani lokacin ma har ingancinsu suke ragewa, kuma mu ma abin na shafar mu," in ji shi.

''Kamfanoni ba su ƙara kuɗi ba gaskiya, amma sun rage yawan kayayyakin, yawanci idan ka ɗora kayan da aka rubuta nauyin giram goma a kan sikeli, sai ka taras nauyin bai wuce giram takwas ba,'' in ji malam Ibrahim.

"Mu kuma a hannu guda idan muka sayo su a kan farashin da muka saba daga kamfanoni, to batun jigilarsu kawo su da dakonsu za a ga cewa kuɗin sufuri ya ƙaru matuƙa, kuɗin hayar shago ya ƙaru, abubuwa da dama sun hau.

Me masana ke cewa game da hakan ?

"A ganinsu wataƙila idan suka ƙara farashi to masu sayen kayan nasu za su daina saye saboda tsada."

"Don haka sai suka ɓullo da dabara, a maimakon ƙara farashin sai su rage wa kayan yawa ko nauyi ko wani fasali ko nagarta, kin ga a hakan an ƙara farashin kayan ne ta hanyar dabara", a cewarsa.

Dakta Mohammed Shamsuddeen ya kuma bayyana cewa tashin farashin kayayyaki na da sigogi daban-daban ta yadda ba kowa zai iya fahimtar me ake ciki ba.

"Shi hauhawar farashin kayayyaki ba wani abu ba ne, faduwar darajar kudi ne, misali idan ya zama kudi bai iya sayen adadin da a da zai iya saya ba shi ake kira hauhawar farashi, don haka shi ma wannan salo da kamfanonin suka ɓullo da shi nau'i ne na hauhawar farashi amma a fakaice,'' in ji masanin.

Daga ina matsalar ta fito?

Tushen matsalar dai kamar yadda Dakta Shamsuddeen ya bayyana daga kamfanonin ko kuma masana'antun take.

"Tun da su masana'antun an san suna yi ne don riba don haka idan babu wani wanda zai riƙa lura da abubuwan da ke faruwa don a magance, to lallai za su rika cin karensu babu babbaka, ta yadda za su rika samun riba in dai suna tunanin mai saye ba zai gane ba.