Zamantakewa: Waɗanne sharuɗɗa aka ɗora wa namiji kafin ya auri mace fiye da ɗaya?

Mintuna 25 da suka wuce

Tambayoyi huɗu da ya kamata ya yi wa kansa kafin ƙara aure

"A ƙarshe dole idan ya samu wacce yake so to ya fara da nuna mata muhimmancin matarsa ta gida da cewa tana da ƙima da daraja, kuma ba don ya gaji da ita zai ƙaro ba," a cewar Dr Hadi.

"Domin idan wacce ka fi so ɗin ta gane to za ta yi amfani da damar wajen wulaƙanta ɗayar, idan kuma wacce son ta ba shi da yawa a zuciyarka ne to za ta dinga jin ita bora ce ta kasa zama lafiya da dayar," in ji Hajiya Bilkisu.