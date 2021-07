Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Henderson, Rice, Mendes, Trippier, Locatelli, Varane, Ings

Sa'a 1 da ta wuce

Chelsea tana sane cewa dan wasan West Ham United da Ingila Declan Rice, mai shekara 22, yana son komawa can kuma za su tunkari Hammers domin sanin abin ya kamata a yi don kulla yarjejeniya kan dan wasan.

Tattaunawar da Tottenham Hotspur take yi ta yi nisa don daukar dan wasan Atalanta dan kasar Argentina Cristian Romero, mai shekara 23.

A shirye United take ta bi a hankali wajen neman dan wasan Rennes dan kasar Faransa Eduardo Camavinga, mai shekara 18, a yayin da take so a rage farashin dan wasan.