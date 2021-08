Ranar Giwa Ta Duniya: Yadda giwaye da mutane ke zaune a gari ɗaya a Indiya

Sa'o'i 3 da suka wuce

"In ka matsa kusa da giwaye za su kai maka hari sannan idan kana kan abin hawa za su hari abin hawan."

Wasu daga cikin giwayen sun saba da zaman cikin gari ta yadda ko da an kunna wutar wasa a yayin bukukuwa ko an buga ganga ba sa far wa mutane ko kuma kai hari.